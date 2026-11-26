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كشف مصدر مقرب من البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني السابق لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن كواليس مثيرة في "المعركة القانونية" بين المدرب والعملاق الجداوي.

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الاتحاد الذي تعاقد مع كونسيساو، في أكتوبر من عام 2025؛ قرر فسخ عقد المدير الفني البرتغالي بنهاية الموسم الرياضي الماضي، رغم أنه كان ممتدًا حتى 30 يونيو 2028 أساسًا.

وسبب الفسخ؛ هو فشل العميد في التتويج بأي لقب في الموسم الماضي، مع الاكتفاء باحتلال "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وفي هذا السياق.. أوضح المصدر في تصريحات لصحيفة "الميدان الرياضي"، أن كونسيساو رفع شكواه ضد العميد، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ لـ3 أسباب رئيسية، و هي:

* أولًا: فسخ الاتحاد عقده جاء لسبب غير مشروع.

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* ثانيًا: أحقيته في الحصول على كامل قيمة عقده من الاتحاد.

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* ثالثًا: عدم حصول باقي جهازه الفني المعاون على مستحقاتهم المالية.

وأضاف: "جرت مفاوضات للتسوية بين الاتحاد والمدرب، بعد رفع الشكوى أمام (فيفا)؛ ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، لضعف العرض المالي المقدم من النادي".

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ونفى المصدر المقرب من المدير الفني البرتغالي، وجود بند يسمح للاتحاد بفسخ عقد كونسيساو، إذا لم يحقق الفريق أحد "المراكز الثلاثة الأولى" في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسمين الأول أو الثاني.

وأشار المصدر إلى أن هذا البند، ينطبق على الموسم الثالث فقط؛ لذا فإن فسخ عقد المدرب بنهاية عامه الرياضي الأول، جاء بشكل غير مشروع.

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والمثير في الأمر أن العام الرياضي الثالث، كان المقرر أن يكون الأخير لكونسيساو أساسًا مع الاتحاد؛ بينما لم توضح الصحيفة.. هل "بند الفسخ" ينطبق على نصف الموسم مثلًا إذا ساءت النتائج وكان الفريق خارج المراكز الأولى وقتها، أم كانت هناك نية للتمديد أم ماذا؟!.