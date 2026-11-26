كشف مصدر مقرب من البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني السابق لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن كواليس مثيرة في "المعركة القانونية" بين المدرب والعملاق الجداوي.
الاتحاد الذي تعاقد مع كونسيساو، في أكتوبر من عام 2025؛ قرر فسخ عقد المدير الفني البرتغالي بنهاية الموسم الرياضي الماضي، رغم أنه كان ممتدًا حتى 30 يونيو 2028 أساسًا.
وسبب الفسخ؛ هو فشل العميد في التتويج بأي لقب في الموسم الماضي، مع الاكتفاء باحتلال "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
وفي هذا السياق.. أوضح المصدر في تصريحات لصحيفة "الميدان الرياضي"، أن كونسيساو رفع شكواه ضد العميد، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ لـ3 أسباب رئيسية، وهي:
* أولًا: فسخ الاتحاد عقده جاء لسبب غير مشروع.
* ثانيًا: أحقيته في الحصول على كامل قيمة عقده من الاتحاد.
* ثالثًا: عدم حصول باقي جهازه الفني المعاون على مستحقاتهم المالية.
وأضاف: "جرت مفاوضات للتسوية بين الاتحاد والمدرب، بعد رفع الشكوى أمام (فيفا)؛ ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، لضعف العرض المالي المقدم من النادي".
ونفى المصدر المقرب من المدير الفني البرتغالي، وجود بند يسمح للاتحاد بفسخ عقد كونسيساو، إذا لم يحقق الفريق أحد "المراكز الثلاثة الأولى" في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسمين الأول أو الثاني.
وأشار المصدر إلى أن هذا البند، ينطبق على الموسم الثالث فقط؛ لذا فإن فسخ عقد المدرب بنهاية عامه الرياضي الأول، جاء بشكل غير مشروع.
والمثير في الأمر أن العام الرياضي الثالث، كان المقرر أن يكون الأخير لكونسيساو أساسًا مع الاتحاد؛ بينما لم توضح الصحيفة.. هل "بند الفسخ" ينطبق على نصف الموسم مثلًا إذا ساءت النتائج وكان الفريق خارج المراكز الأولى وقتها، أم كانت هناك نية للتمديد أم ماذا؟!.
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".