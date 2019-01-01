الاتحاد يعلن تفاصيل حضور جماهيره إلى مقره لمتابعة لقاء ذوب آهن

اتحاد جدة يدعوا جماهير النادي السعودي لحضور لقاء ذوب آهن

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، عن برنامج حضور الجماهير إلى مقر النادي، لمتابعة مباراة النمور أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني، في إياب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، على نظيره ذوب آهن أصفهان، بالمباراة التي أقيمت بالإمارات.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" البرنامج الخاص بحضور جماهير المدرج الذهبي إلى مقر النادي لمتابعة مباراة ذوب آهن، حيث جاء كالآتي:

في الثامنة مساءً، تفتح بوابات النادي لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام فريق ذوب آهن.

موعدنا الليلة يا جماهير الذهب 🖤💛✨#اتحاد_اسيا pic.twitter.com/XOQcirHvzV — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 11, 2019

رابطة الجماهير ستكون حاضرة بأهازيجها وكافة أدوات التشجيع، من أجل متابعة المباراة ومساندة الاتحاد.

وسيشهد حضور الجماهير فعاليات مختلفة وعربات للأطعمة المتنقلة، وذلك من أجل خدمة الجماهير التي ستتواجد في النادي.

ويسعى الاتحاد للخروج من المباراة بنتيجة التعادل على أقل تقدير، من أجل الوصول إلى دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.