رئيس الاتحاد: التأهل على اللاعبين والمكافآت علينا

أنمار الحائلي يحفز لاعبيه للتأهل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، على تحفيز لاعبي فريقه قبل مواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني، في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

الاتحاد حقق الفوز على ذوب آهن بهدفين مقابل هدف، في مباراة ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات البطولة القارية.

الحائلي قال خلال تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "بطاقة التأهل أمام ذوب آهن على اللاعبين، ومكافآت التأهل علينا، ما لهم غير بياض الوجه وإن شاء الله تعالى نرجع إلى جدة معنا بطاقة التأهل".

رئيس الاتحاد تابع: "أشكر كل اللاعبين، لأنهم كانوا في الموعد، واستطاعوا تجاوز الظروف رغم صعوبة البدايات والأجواء الصعبة التي لعبنا فيها في دبي إلا أن هناك رجالًا في الاتحاد دوما ما يظهروا في مثل هذه المواقف، حيث قدموا مستوى مميزًا رغم حرارة الجو، والرطوبة العالية التي صاحبت اللقاء".

أنمار الحائلي أردف: "اللهم لك الحمد، خطوة أولى مهمة في المشوار الآسيوي، وما زال أمامنا كثير لخطف بطاقة الدور المقبل، وأنا سعيد جدا، وأشكر الجهازين الفني والإداري، ومهما فعلنا للجماهير أو قدمنا لن نوفيهم حقهم".

وواصل: "لدى لاعبي الاتحاد أكثر مما قدموا، ومتأكد أنهم سيقدمون كل شيء للنادي وجماهيره، ولن نبالغ في الفرح، والتأهل لم يحسم".

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته قائلًا: "هناك شوط آخر يجب أن نستعد له جيدا، بأھمية مباراة الذهاب نفسها وآلية الاستعداد لها، وسنستعد لمباراة الإياب بالشكل المطلوب لمواصلة تشريف الكرة السعودية والتأھل إلى دور الثمانية".

ويحتاج الاتحاد للتعادل على أقل تقدير في مباراة الإياب، من أجل حسم التأهل إلى دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.