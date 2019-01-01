بعد اعتراضات الجماهير - اتحاد جدة: لم نعلن بعد قائمتنا الآسيوية

قوائم العميد المنتشرة ليست صحيحة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد يحيى بخش؛ مدير المركز الإعلامي بنادي اتحاد جدة السعودي، أن كافة ما يتردد حول قائمة الفريق الآسيوية لا أساس له من الصحة، شددًا على أن التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني، لم يحسم بعد المقيدين آسيويًا بشكل نهائي.

بعض التقارير أكدت أن سييرا استقر على ضم الرباعي الأجنبي الصربي ألكسندر بيرجوفيتش، والمغربي كريم الأحمدي، والبرازيلي رومارينيو، والفلسطيني لويس خيمينيز.

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وصاحبت هذه التقارير اعتراضات واسعة من قبل جمهور العميد، الذي اعترض بشكل كبير تحديدًا على قيد بيرجوفيتش، مطالبين بضم صفقات جديدة قوية، لتعزيز القائمة الآسيوية.

وكتب بخش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "القائمة الآسيوية النهائية سترفع في نهاية الشهر الحالي، وستعلن عبر حساب النادي الرسمي بإذن الله".

القائمة الآسيوية النهائية سترفع في نهاية الشهر الحالي وستعلن عبر حساب النادي الرسمي بإذن الله . — يحيى بخش (@eng_uu) July 28, 2019

يذكر أن الاتحاد يستعد لملاقاة ذوب آهن أصفهان الإيراني في يومي 5 و12 من أغسطس المقبل بدور الـ16 بدوري الأبطال.

وكان العميد قد تأهل لدور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات وتعادلين وهزيمة وحيدة.