قانوني يحذر الاتحاد من الاستئناف في قضية مروان دا كوستا

النادي الجداوي غارق في ديونه

وجه أحمد الأمير؛ الخبير القانوني، تحذيرًا إلى نادي الاتحاد السعودي، من مواصلة الاستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن قضية المغربي مروان دا كوستا؛ لاعب الفريق السابق.

المغربي رحل قبل أشهر عن العميد، إذ استغل لوائح الفيفا، وقام بفسخ عقده من طرف واحد، على إثر عدم تلقيه مستحقاته المالية لعدة أشهر.

وكان الاتحاد الدولي قد حكم لصالح دا كوستا في القضية، وقضى بدفع النادي الجداوي 3 ملايين يورو للاعب، خلال 45 يومًا، وإلا سيتم فرض عقوبات أخرى.

المزيد من الفرق

الفيفا يُهدد الاتحاد بالإيقاف 3 فترات تسجيل بسبب مروان دا كوستا

الأمير كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قرار فيفا نص على ضرورة دفع النادي للاعب مبلغ وقدره 650 ألف يورو كمتأخرات مع غرامات تأخير 5%، تحسب من بداية موسم 2019، وبذلك يكون المبلغ 700 ألف يورو، كذلك نص القرار على دفع مبلغ 3.150 مليون يورو مع غرامة تأخير تحسب من يناير 2020 = 3.350 مليون يورو.

"كذلك نص القرار على منع من التسجيل لمدة 3 فترات في حال أصبح القرار نهائي، ولم يدفع خلال 45 يوم، كذلك نص القرار على ضرورة دفع مبلغ 7800 فرنك سويسري كرسوم للتقاضي".

وأضاف: "استئناف القرار أمام كاس سوف يؤدي إلى زيادة مبلغ التعويض المحكوم به للاعب، بحيث يصبح إجمالي التعويضات المحكوم بها للاعب تقريبًا 4 مليون يورو مع مبالغة المتأخرة وغرامات التأخير سوف يصل المبلغ إلى 5 مليون يورو، والدليل على ذلك قضية ترويسي حكم فيفا الفيفا بمبلغ تعويض 900 ألف يورو وبعد الاستئناف أمام كاس أصبح المبلغ 1.8 مليون يورو".

الخبير القانوني تابع: "لذلك الحل الأفضل هو الاتفاق مع اللاعب وعدم المكابرة بالاستئناف أمام كاس لشراء الوقت، لأن شراء الوقت في هذه الحالة سوف يكون مكلف جدًا جدًا".

واختتم: "أي قضية صدر فيها قرار من لجان الفيفا القانونية، بنسبة 99% مستحيل فيها التسوية!، لأن التسوية أو الجدولة تعني انتهاء القضية، وإذا تخلف النادي عن الدفع فذلك يعني أن اللاعب أو المدرب لابد أن يرفع قضية جديدة لكي يحصل على مستحقاته!".

يذكر أن أنمار الحائلي؛ رئيس اتحاد جدة، كشف عن حجم الديون الضخمة الغارق بها النادي، مؤكدًا أنه ورثها جميعها من الإدارات السابقة. (طالع التفاصيل)