إصابة دا كوستا تجبره على مغادرة السعودية

المدافع المغربي سافر من قبل للعلاج بفرنسا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، مغادرة مروان دا كوستا؛ مدافع الفريق، لأراضي المملكة، للخضوع لبعض الفحوصات الطبية، إثر معاناته من الإصابة.

العميد يستعد لملاقاة التعاون بعد غدٍ الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مؤجلات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكان المدافع قد شكى من آلام في الظهر في مران الفريق منذ ثلاثة أيام، مما استدعى عدم استكماله للتدريبات.

4 قرارات - إيقاف البلطان و120 ألف غرامات على الاتحاد والنصر والأهلي

وأوضح الحساب الرسمي للعميد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، أنه دا كوستا سيخضع لمزيد من الفحوصات خارج المملكة، بعدما تواصل الجهاز الطبي للفريق مع طبيب متخصص في إصابة اللاعب وتم تنسيق موعد الفحوصات الخارجية معه.

ولم يحدد الاتحاد البلد التي سيتلقى بها العلاج، لكنه كان قد سافر لفرنسا من قبل لمتابعة إصابته بتمزق في العضلة الخلفية القديمة مع طبيبه الخاص.

يذكر أن العميد يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد ست نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين وخسارة اثنين آخرين.