المدرب البرازيلي قاد العميد لنهائي البطولة العربية ولدوري الأبطال

أعلن نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، رسميًا اليوم الثلاثاء، تجديد عقد البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للفريق، لمدة موسم آخر، لينتهي عقده بنهاية موسم 2021-2022.

التوقيع تم في حضور أحمد عصام كعكي؛ رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، وعبد الوهاب عابد؛ الرئيس التنفيذي للنادي.

وكان من المفترض أن عقد المدرب البرازيلي الحالي ينتهي في يونيو الجاري، لكن رغبة كلا الطرفين في اللقاء ساهمت في تجديد عقده، بعد الحصول على موافقة وزارة الرياضة، التي أجلت التوقيع حتى نهاية الموسم.

كيف علق تركي آل الشيخ؟

القرار لقى ترحابًا من قبل تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق – وزارة الرياضة حاليًا – ووزير الترفيه الحالي.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تصرف حكيم".

تصرف حكيم👏🏻👍🔥🇸🇦❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 1, 2021

انتقادات لكاريلي:

المدرب البرازيلي تعرض الموسم المنقضي لعديد الانتقادات من قبل الجماهير والنقاد الرياضيين، الذين اتهموه بالجمود الفني، وعدم القدرة على قراءة المباريات بصورة جيدة.

انتقادات كاريلي جاءت رغم نجاحه في قيادة الفريق في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حتى الجولات الأخيرة، بعدما كان يعاني من مصارعة الهبوط في الموسمين الأخيرين.

ونجح المدرب في قيادة العميد للتأهل للملحق المؤهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا بعدما احتل المركز الثالث في الدوري المحلي برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصافة، وخمس نقاط عن الصدارة.

ماذا قدم كاريلي مع الاتحاد؟

صاحب الـ47 عامًا قاد العميد في فبراير 2020، وخلال هذه الفترة خاض 42 مباراة، فاز في 19 منها، وتعادل في 14، وخسر تسعة لقاءات.

ونجح في قيادته للتأهل لنهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، إذ يلاقي الرجاء المغربي في أغسطس المقبل.

اقرأ أيضًا..

​​

