الاتحاد يكذب فيتشو: ادعائه باطل

اللاعب الأرجنتيني فجر أزمة المستحقات المتأخرة بالنادي الجداوي وأعلن الرحيل

تفاجأ مجلس إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، بإعلان الأرجنتيني إيميليانو فيتشو؛ محترف الفريق الأول لكرة القدم، رحيله عن صفوف النادي، رغم رضاه قبل أيام في جلسة جمعته بأحمد عصام كعكي؛ نائب رئيس مجلس الإدارة.

الأرجنتيني طلب الرحيل عن صفوف العميد بشكل رسمي، متهمًا مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي بالتقصير في مستحقاته المالية. (طالع التفاصيل)

منذ بداية الموسم والأزمة المالية تسيطر على أرجاء النادي الجداوي، حتى تسببت في عدم سداد رواتب اللاعبين في آخر شهرين، هو ما لم يعد يطيقه المحترف الأرجنتيني.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" فإن مصدر مسؤول بالنادي الجداوي أوضح أن فيتشو حضر إلى مكتب كعكي قبل أيا، للاستفسار عن مصيره وطلب تحديد موقف الإدارة النهائي من بقائه بالفريق من عدمه، ووقتها أكد له نائب الرئيس أن الهولندي تين كات؛ المدير الفني، هو من يحدد مصير اللاعبين.

وأشار المصدر أن اللاعب خلال الجلسة لم يشتكِ من الالتزامات المالية في مدرسة ابنته، قائلًا: "تفاجأنا بخطاب من وكيل اللاعب يطلب فسخ عقده وتسليمه كافة مستحقاته المالية، ثم خرج فيتشو برسالته عبر انستجرام مدعيًا بأن لابنته حقوق والتزامات مالية لم تسدد، وهو ادعاء باطل خاصةً أن الإدارة التزمت بتسديد جميع الالتزامات المالية لابنته في إحدى المدارس الخاصة".

وأكد المصدر للصحيفة أن اللاعب خرج من مكتب كعكي وهو يشعر برضا تام، خاصةً أنه تجمعه علاقة قوية بالمدرب الهولندي، حيث أشرف عليه من قبل في الدوري الإماراتي.

دا كوستا يدعم فيتشو ويؤكد: لا أريد الرحيل ولكن

يذكر أن صاحب الـ31 عامًا كان قد انضم للنمور في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من سانتوس البرازيلي، ومن المفترض أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري إلا أنه يرفض استكمال عقده.

فيتشو شارك في عشر مباريات بقميص العميد، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويعد فيتشو ثاني الصفقات الأجنبية التي ترحل عن الاتحاد في الموسم الجاري، فقد سبقه التشيلي لويس خيمينيز، والذي انضم في الصيف الماضي أيضًا، حيث جاء رحيله عقب تلقيه عدة تهديدات من جمهور النمور، إثر مستواه السيئ.