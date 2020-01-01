فيديو - 4 أيام تفصل فهد المولد عن العودة للاتحاد

الفهد الأسمر يخوض استعداداته في فرنسا حاليًا

يجري فهد المولد؛ مهاجم اتحاد جدة السعودي، استعداداته خلال الأيام الحالية على قدمٍ وساق، استعدادًا للعودة للملاعب من جديد.

مهاجم العميد كان قد تم إيقافه العام الماضي من قبل لجنة المنشطات، بعد ثبوت إيجابية العينة التي أُخذت منه عقب إحدى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن تنتهي فترة إيقافه في مايو المقبل، إذ ستكون عودة الأولى خلال مواجهة الكلاسيكو أمام النصر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في 12 من مايو.

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وأوضح الصحفي الاتحادي علاء سعيد أن المولد سيشارك في تدريبات النمور عقب أربعة أيام من الآن، بداية من يوم الإثنين المقبل، على أن تكون مشاركته في المباريات بشهر رمضان.

فيديو .. يظهر تدريبات نجم #الاتحاد (( فهد المولد )) في " فرنسا " .. ومن المقرر عودته للتدريبات الجماعية مع #العميد الاثنين المقبل .. على أن تكون أول مشاركة في المباريات في شهر رمضان المقبل pic.twitter.com/1cjlSemEbb — علاء سعيد (@alaa_saeed88) March 4, 2020

يذكر أن العميد يستعد لمواجهة الحزم غدًا الخميس، ضمن الجولة الـ21 من الدوري المحلي.

ويحتل النمور المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، حصدها من الفوز في ست مباريات، والتعادل في أربع، وخسر عشرة لقاءات أخرى.

وعاد الاتحاد للفوز في المباريات في الجولة الماضية، إذ ضرب الشباب بخماسية مقابل هدف وحيد، تحت قيادة مدربه الجديد البرازيلي فابيو كاريلي.