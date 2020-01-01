الاتحاد يوضح سبب تأخر التعاقد مع فابيو كاريلي

النادي الجداوي أقال تين كات في 12 من فبراير الجاري

تسبب عدم إعلان نادي اتحاد جدة السعودي حتى الآن عن التعاقد بشكل رسمي مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، حالة من القلق لدى جمهور العميد.

مجلس العميد برئاسة أنمار الحائلي كان قد أعلن فسخ التعاقد مع المدرب الهولندي تين كات في 12 من فبراير الجاري، عقب تلقي الهزيمة أمام ضمك بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخرج أحمد صادق دياب؛ المتحدث الرسمي باسم النادي الجداوي، مؤكدًا أن كاريلي هو المدير الفني الجديد للفريق بنسبة 80%، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا.

المزيد من الفرق

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الهلال في الدوري السعودي

متحدث النمور خرج مطمئنًا الجماهير، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الكثيرون يتسائلون عن عدم الإعلان الرسمي عن هوية المدرب القادم للنادي، والمركز الإعلامي لا يستطيع الإعلان قبل الانتهاء كليًا من الأمور التعاقدية بصيغتها القانونية".

وبتوجيه أحد متابعيه له سؤالًا حول ما تردد عن البحث حاليًا عن بديل لكاريلي، اكتفى صادق بالتعليق: "لا".

الكثيرون يتسألون عن عدم الإعلان الرسمي عن هوية المدرب القادم للنادي، والمركز الإعلامي لا يستطيع الإعلان قبل الانتهاء كليًا من الأمور التعاقدية بصيغتها القانونية. — احمد صادق دياب (@AhmadSadikDiab) February 16, 2020

يذكر أنه سبق لكاريلي - صاحب الـ46 عامًا - العمل في الدوري السعودي بنادي الوحدة في الفترة من مايو وحتى ديسمبر 2018، وخلال 12 مباراة معه، حقق الفوز في ست منها، وتعادل في ثلاث وخسر ثلاثة آخرين.

ويتولى المسؤولية الفنية للعميد حاليًا لفترة مؤقتة مساعد تين كات، بيتر هامبرج، والذي قاد الفريق بالأمس للتأهل لنصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال على حساب أولمبيك آسفي المغربي.

تين كات كان قد تعاقد معه العميد في منتصف الموسم الجاري خلفًا للتشيلي لويس سييرا، وخلال تسع مباريات مع النمور، لم يحقق سوى فوز وحيد، وتعادل في أربع مباريات وخسر مثلها.

ويحتل الاتحاد حاليًا المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، إذ حقق الفوز في خمس مباريات، وتعادل في أربع، وخسر تسعة لقاءات أخرى.