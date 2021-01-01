فض المنازعات تواصل إصدار قراراتها ضد الاتحاد .. إلزام جديد يتخطى الـ7 ملايين

الأسبوع الماضي شهد أيضًا قرارًا ضد العميد

أصدرت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرارًا جديدًا ضد نادي اتحاد جدة، لصالح نادي الفيصلي، بإلزامه بدفع 7 ملايين و250 ألف ريال له.

بالأسبوع الماضي كانت فض المنازعات قد ألزمت العميد بدفع 14 مليون ريال لناديي القادسية والاتفاق، كقيمة المتبقي من صفقتي عبد الرحمن العبود وهارون كمارا.

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ويأتي قرار الغرفة الصادر اليوم لصالح الفيصلي، نظير مستحقات مالية متأخرة من صفقات عبد العزيز البيشي وحمدان الشمراني ومحمد فؤاد، مع منحه مهلة 30 يومًا للسداد، قبل إصدار عقوبة جديدة.

ًالبيشي؛ جناح أيمن النمور، كان قد انضم لهم في يناير 2019، وشارك الموسم الجاري في 12 مباراة بالدوري المحلي، صنع خلالها هدفًا وحيدا.

أما الشمراني؛ الظهير الأيسر، فانتقل للعميد في صيف 2019، وخاض بقميصه الموسم الجاري 11 لقاءً.

يذكر أن الاتحاد لم ينجح في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي تسمح له بإبرام تعاقدات جديدة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، نظرًا لعدم سداده لكافة ديونه المتراكمة سواء لأندية أو لاعبين