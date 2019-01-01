فيصل المشاري يكشف تفاصيل تمرد البيشي على سييرا

المدرب رفض بالأمس التعليق على استبعاد اللاعب في المؤتمر الصحفي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف الإعلامي فيصل المشاري أسباب استبعاد التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني لاتحاد جدة، لعبد العزيز البيشي؛ جناح أيمن الفريق، عن مواجهة الهلال أمس السبت.

المدرب التشيلي رفض خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، التعليق على غياب اللاعب رغم الحاجة لخدماته ومطالب الجماهير بمشاركته، خاصةً بعد فسخ التعاقد مع التشيلي لويس خيمينيز مؤخرًا. (طالع التفاصيل)

وقال المشاري، خلال تصريحاته لقناة "السعودية" الرياضية: "اللاعب مطلب جماهيري من وقت أن بدأ لخيمينيز الظهور بشكل غير جيد، وهذا سبب ضغطًا كبيرًا على البيشي وعلى المدرب والإدارة، سييرا أبعده في الوقت الذي ابتعد به خيمينيز عن الفريق، لكن البيشي أخبره أنه غير جاهز، وبالرجوع للجهاز الطبي اكتشف المدرب أن اللاعب سليم".

وأضاف: "موقف اللاعب أغضب سييرا، وقال له وقت أن احتجناك تدعي الإصابة، هذا السيناريو الذي حدث أول أمس في مران الاتحاد، وكان رد البيشي أنه وقت أن رحل خيمينيز احتاجتني".

إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قامت بفسخ تعاقد خيمينيز منذ أيام بعد تعرض اللاعب لهجوم شديد بسبب أدائه، حتى أنه أكد تلقيه تهديدات بالقتل من بعض الأشخاص. (طالع التفاصيل)

يذكر أن البيشي انضم للنمور في يناير 2019 قادمًا من الفيصلي، وشارك الموسم الجاري في لقاء وحيد لمدة 19 دقيقة.