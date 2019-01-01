سانوجو يشكو اتحاد جدة إلى فيفا

وكيل اللاعب يؤكد أنه بدأ في إجراءات الحفاظ على حقوق اللاعب ضد العميد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يواجه نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، حاليًا أزمة جديدة مع الإيفواري سيكو سانوجو؛ لاعب وسط الفريق، قد تعرضه لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

لاعب الوسط الإيفواري كان قد ارتدى قميص النمور في يناير 2019 قادمًا من يونج بويز السويسري، لكن المفاجأة أن الاتحاد قام بفسخ عقده.

وفقًا لصحيفة "nau.ch" السويسرية فإن مسؤولي العميد فسخوا عقد سانوجو من طرف واحد دون الرجوع له، ليغادر اللاعب المملكة مساء اليوم السبت.

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وأوضحت الصحيفة أنه حتى الآن لم تتحدد النادي الجديد للإيفواري، لكن ربما تتحدد خلال الفترة المقبلة كونه أحد أبرز لاعبي يونج بويز السابقين.

"nau.ch" أشارت إلى أن سبب فسخ العقد من قبل النادي السعودي غير معروف، لكنها أكدت وفقًا لجيانلوكا دي دومينيكو؛ وكيل سانوجو، أنه سيلجأ للاتحاد الدولي، رافضًا ما حدث للاعب، خاصةً وأنه دون سابق إنذار.

يذكر أن صاحب الـ30 عامًا شارك في 19 مباراة بقميص الاتحاد، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع هدفين آخرين.