الاتحاد يكذب وكيل سانوجو ويؤكد: فسخ عقده وغادر المملكة دون إذن

الإيفواري لم يُكمل عامه الأول في العميد

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

أصدر نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، اليوم السبت، بيانًا يؤكد خلاله أن الإيفواري سيكو سانوجو؛ لاعب وسط الفريق، قام بفسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد دون إذن، نافيًا تصريحات وكيله.

وكيل الإيفواري كان قد أكد اليوم لإحدى الصحف السويسرية أن مجلس العميد هو من قام بفسخ عقد اللاعب دون إخطاره، مشيرًا إلى أنه سيقدم شكوى إلى الاتحاد الدولي "فيفا". (طالع التفاصيل)

ونفى بيان الاتحاد كل ذلك، حيث جاء فيه: "يود المركز الإعلامي أن يوضح للجماهير الاتحادية الوفية وعموم المتابعين في الوسط الرياضي المستجدات التي طرأت اليوم على العلاقة بين نادي الاتحاد واللاعب الإيفواري المحترف في صفوفه سيكو سانوجو، حيث تلقى النادي اليوم إشعارًا بفسخ العقد من طرف اللاعب، وقام بمغادرة المملكة بتصرف فردي دون إذن من النادي".

وأضاف: "وعليه نوضح بأن النادي قام بتحويل ملف اللاعب إلى الإدارة القانونية حفاظًا على حقوقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

لاعب الوسط الإيفواري كان قد ارتدى قميص النمور في يناير 2019 قادمًا من يونج بويز السويسري، لكن المفاجأة أن الاتحاد قام بفسخ عقده.

وشارك صاحب الـ30 عامًا في 19 مباراة بقميص الاتحاد، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع هدفين آخرين.