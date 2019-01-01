الاتحاد يلجأ للحل الودي في أزمة سانوجو

الإيفواري غادر المملكة دون إذن، ومحاولات لإعادته

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يبحث مجلس إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، عن حل لمشكلة الإيفواري سيكو سانجو؛ لاعب الفريق الهارب، بدًا من إدخال النادي في قضايا بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

النادي الجداوي أعلن أول أمس السبت، قيام الإيفواري بفسخ تعاقده مع العميد من طرف واحد ومغادرة المملكة دون إذن. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن مصدر رسمي بالاتحاد أكد أن الإدارة تسعى لإيجاد حل ودي، لإعادة سانوجو إلى الفريق، حيث فتحت الإدارة القانونية خط تواصل مع وكيل أعماله، لإنهاء الأزمة بشكل ودي.

وأوضح المصدر للصحيفة أن اللاعب لم يتلق أي عرض رسمي خلال الفترة الماضية، لذلك تم تحويله إلى قائمة الاستثمار، خاصةً وأن عقده لا يحتوي على شروط جزائية ما حال دون إنهائه بمخالصة مالية.

يذكر أن صاحب الـ30 عامًا كان قد انضم لصفوف العميد في يناير 2019 قادمًا من يونج بويز السويسري، وشارك خلال الفترة الماضية في 19 مباراة، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع اثنين آخرين.