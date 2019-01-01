المولد: قادرون على المنافسة بأربع جهات والاتحاد سيعود الأقوى آسيويًا وعربيًا

لاعبو العميد عاقدون العزم على القتال على كافة البطولات

أكد زياد المولد؛ مدافع اتحاد جدة السعودي، أن فريقه يختلف كليًا عن الموسم الماضي، مشددًا على دور التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني للفريق، في تغيير اللاعبين كليًا.

الاتحاد تأهل إلى دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" بعدما تغلب على العهد اللبناني ذهابًا 3-0، ثم تعادلا سلبيًا في الإياب.

واستهل النمور كذلك مشوارهم بالدوري السعودي بالفوز أمام الرائد بنتيجة 3-1، فيما تأجل اللقاء الثاني لهم أمام التعاون، لارتباطهم بمواجهة العهد.

وقال المولد، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية: "بدأنا الدوري بانتصار كبير ثم نجحنا في التأهل لدور الـ16 بالبطولة العربية، وتفصلنا خطوة واحدة عن نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وهذا يؤكد أننا قادرون على المنافسة في أربع جهات مختلفة سواء محلية أو آسيوية أو عربية، وهذا لم يأت من فراغ، بل قمنا بمجهود كبير مع مدربنا سييرا خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "سييرا غير فينا كل شيء، حتى أننا أصبحنا أفضل الفرق دفاعيًا وهجموميًا حتى الآن بدوري الأبطال، بعدما حققنا أربعة انتصارات وتعادلين فقط، وسنواصل في التصاعد، حتى يعود العميد أقوى الفرق العربية والآسيوية".

مدافع العميد تابع: "الإدارة تدعمنا بشكل كبير خلال الفترة الحالية وتذلل الصعوبات أمامنا، وعلينا أن نشكرهم على ذلك، بجانب وجود سييرا المحبوب من الجماهير واللاعبين، والذي أعاد الثقة للفريق وغيره كليًا، وشتان بين بدايتنا الموسم الماضي والموسم الحالي، لذلك ستتواصل الانتصارات بإذن الله".

يذكر أن العميد يستعد لملاقاة الهلال في 17 من سبتمبر الجاري، ضمن إياب ربع النهائي، على ملعب جامعة الملك سعود، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.