بعد غضبه - تين كات يضع برنامجًا خاصًا لبريجوفيتش

اللاعب الصربي غاضبًا والمدرب الهولندي يتفهم موقفه

لم يثير تصرف الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ لاعب اتحاد جدة السعودي، خلال مواجهة الرياض، غضب الهولندي تين كات؛ المدير الفني للفريق، بل أبدى تفهمه.

الصربي تم استبداله في اللقاء، الذي أقيم بالثامن من الشهر الجاري، ضمن دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وعقب مصافحته للمدرب وزملائه، رفض الجلوس على مقاعد البدلاء واتجه مباشرةً إلى غرف خلع الملابس.

ووفقًا لمصادر صحيفة "الرياضية" فإن تين كات أبدى تفهمه لتصرف اللاعب، وقام بتصميم برنامج لياقي خاص له خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لمساعدته على استعادة مستواه.

الصنيع: لن نتوانى في الحفاظ على حقوق الاتحاد وسنصل لأبعد نقطة في احتجاجنا

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الهولندي سيطالب بريجوفيتش بالجمع بين التدريبات والبرنامج اللياقي الانفرادي معًا.

العميد كان قد نجح في التأهل لدور الـ32 بكأس الملك، بعدما فاز على الرياض برباعية نظيفة، على ملعب الجوهرة المشعة.

يذكر أن الاتحاد يعود لاستئناف مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 24 من نوفمبر الجاري، بمواجهة الاتفاق ضمن الجولة العاشرة، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

ويحتل النمور المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، أما الاتفاق فيحل في المركز الـ11 بعشر نقاط.