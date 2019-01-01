بالاتفاق بين الطرفين - سرية تامة على مواجهة اتحاد جدة والوحدة الإماراتي

الاتحاد والوحدة يجهزان بعضهما لدور الـ16

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اتفق ناديا الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي على منع الجماهير ووسائل الإعلام من حضور المباراة الودية التي ستجمع بين الفريقين.

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة السابعة إلا الربع بتوقيت الرياض، في مدينة دبي الإماراتية، حيث يعسكر العميد.

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ويأتي قرار فرض السرية على المباراة، نظرًا لاستعداد الفريقين لخوض مواجهة دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

الحساب الرسمي للنادي الجداوي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب: "نظرًا لأهمية المباراة وقرب الاستحقاق الآسيوي وبالاتفاق مع أشقائنا في نادي الوحدة الإماراتي، ستكون المباراة مغلقة على الجماهير ووسائل الإعلام، ولن يتم نشر وقائع المباراة وتشكيلة الفريقين".

نظراً لأهمية المباراة وقرب الاستحقاق الآسيوي وبالاتفاق مع أشقائنا في نادي الوحدة الإماراتي ستكون المباراة مغلقة على الجماهير ووسائل الإعلام، ولن يتم نشر وقائع المباراة وتشكيلة الفريقين. #الاتحاد_ _الاماراتي — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 30, 2019

ومن المقرر أن يلاقي العميد في دور الـ16 ذوب آهن أصفهان الإيراني يومي 5 و12 من أغسطس المقبل، فيما يواجه الفريق الإماراتي، النصر السعودي يومي في الأيام نفسها.