فيديو - الوحدة يعيد الاتحاد للهزائم بهدف في الوقت القاتل
عاد اتحاد جدة إلى الهزائم بتلقي الخسارة أمام الوحدة بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
العميد تقدم أولًا في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول بعدما راوغ عبد الرحمن العبود لاعبي فرسان مكة، ثم مرر كرة إلى رومارينيو المنفرد تمامًا بالمرمى ليسددها قوية، تصطدم بالقائم ثم ترتد في الشباك.
د14’ هدف للاتحاد! ⚽#رومارينهو يفتتح التسجيل#الاتحاد 1 : 0 #الوحدة#الاتحاد_الوحدة— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 11, 2020
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/wm93DVAyp2
وفي الدقيقة 23، أدرك الوحدة التعادل من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء بأقدام أنسيلمو، فاجأت جروهي ومررت على يساره.
د23’ هدف للوحدة! ⚽#انسيلمو يسجل التعادل#الاتحاد 1 : 1 #الوحدة#الاتحاد_الوحدة— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 11, 2020
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/dmj620DDJ6
وفي اللحظات الأخيرة من المباراة خطف فرسان مكة هدف الفوز بعدما مرر إنسيلمو بينية إلى لويس جوستافو، سددها مباشرة في الشباك.
د90’ هدف للوحدة! ⚽#جوستافو يضيف الثاني#الاتحاد 1 : 2 #الوحدة#الاتحاد_الوحدة— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 11, 2020
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/wwXNR08RuW
الهزيمة جمدت رصيد النمور عند النقطة 23 في المركز الـ12، بينما ارتفع رصيد فرسان مكة إلى النقطة 39 وارتقى إلى المركز الثالث.
وعاد الاتحاد للهزائم بعدما كان قد تجنبها خلال الجولتين الماضيتين بالفوز أمام الشباب بنتيجة 5-1 ثم التعادل أمام الحزم 1-1.