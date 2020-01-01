الأحمدي: قدمنا كل شيء ولم نهزم الهلال والروح ستخرجنا من منطقة الخطر

لاعب الاتحاد يؤكد أن فريقه كان يمكنه هزيمة الهلال

يرى المغربي كريم الأحمدي؛ محترف اتحاد جدة السعودي، أن فريقه بإمكانه الخروج من منطقة الهبوط، إذا خاض مبارياته المقبلة بنفس الروح التي واجه بها الهلال.

الزعيم هزم العميد في الكلاسيكو بهدف وحيد، سجله البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 3+90، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع تقرير المباراة)

وقال الأحمدي، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية" عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة أمام متصدر جدول الترتيب، الهلال فريق كبير وقوي، لكن كان أمامنا فرصة لتحقيق الفوز، خاصةً أننا أهدرنا بعض الفرص المحققة كفرصة ويلفريد بوني، وأُلغي لنا هدف، وفي الأخير احتسبت ضدنا ضربة جزاء".

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وأضاف: "أظهرنا أننا رجال على قدر المسؤولية في المباراة، قدمنا كل شيء ولم نحقق الفوز، الآن فريقنا في منطقة الخطر، لكن إذا لعبنا كل المباريات المقبلة بنفس روح هذا الكلاسيكو، سنحقق الفوز".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الأزرق إلى النقطة 44 في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب الوصافة، بينما تجمد رصيد النمور عند النقطة 22 في المركز الـ12 بجدول الترتيب.