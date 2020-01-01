فرض عقوبات على اتحاد جدة ورئيس التعاون

لجنة العقوبات تعاقب ثلاثة أندية

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم ثلاث عقوبات بحق بعض أندية دوري المحترفين، على خلفية أحداث مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اللجنة قررت تغريم اتحاد جدة 110 ألف ريال سعودي في قرار قابل للاستئناف، نظرًا لقيام جمهوره بقذف 18 أداء باتجاه الملعب، خلال كلاسيكو الهلال.

العميد كان قد حل ضيفًا على الزعيم في 22 من فبراير الجاري، وتلقى الهزيمة بهدف وحيد في الوقت القاتل.

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بينما قررت اللجنة تغريم محمد القاسم؛ رئيس نادي التعاون، 10 آلاف ريال في قرار غير قابل للاستئناف، إثر قيامه بالإدلاء بتصريحات إعلامية مسيئة لمسؤولي مواجهة فريقه أمام الرائد.

وكان سكري القصيم قد استضاف الرائد في 22 من الشهر الجاري، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

كذلك تم تغريم نادي الفتح 15 ألف ريال في قرار غير قابل للاستئناف، لتأخر دخول حارسه إلى أرض الملعب خلال مواجهة الأهلي، مما أدى لتأخر بداية الشوط الثاني لمدة دقيقة و40 ثانية.

وكان الفتح قد حل ضيفًا على الراقي في 21 من الشهر الجاري، وحقق الفوز بهدف وحيد.