المالكي: حرام وجود الاتحاد في هذا المركز رغم أننا نفعل كل شيء

العميد فلت بصعوبة شديدة من الهزيمة أمام الفتح

تحسر عبد الإله المالكي؛ لاعب اتحاد جدة السعودي، على وضع فريقه عقب التعادل أمام الفتح، متمنيًا أن تتحسن الأوضاع مع التعاقد مع صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

العميد حقق تعادلًا صعبًا أمام الفتح بهدف لكل منهما، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع تقرير المباراة)

وقال المالكي، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "مباراة مثل هذه حرام تضيع منا، فعلنا كل شيء والفتح من هجمة واحدة سجل هدفه وانتهت المباراة".

وأضاف: "من بداية الشوط الأول نحن مسيطرون ووصلنا لمرماهم، لكن لم نوفق، إن شاء الله سنعود للتدريبات من الغد ونحسن من أنفسنا ومع فترة الانتقالات سنتحسن".

لاعب العميد تابع: "حرام أن يكون نادٍ كبير كالاتحاد في مركزه هذا، مباريات كثيرة تضيع علينا بالساهل، نقدم الكثير لكن لم نوفق".

واختتم: "منذ بداية الموسم ملعب بخمسة محترفين واثنين رحلوا، ولم يعد لدينا سوى ثلاثة لاعبين فقط، ومنافسينا كلهم يلعبون بمحترفين أكثر، نتمنى مع سوق الانتقالات أن نتحسن ونطور من أنفسنا".

يذكر أن النمور يحتلون المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز الـ14 بتسع نقاط.