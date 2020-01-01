الاتحاد العربي يعاقب كاريلي

مدرب الاتحاد ينتظر عقوبته بعد مواجهة الشباب

يجهز الاتحاد العربي لكرة القدم لإصدار قرار ضد البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عقب مواجهة الشباب الليلة.

العميد يحل ضيفًا على الليث الأبيض في تمام الساعة الثامنة إلا الربع من مساء الليلة، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مصدر رسمي بالاتحاد العربي أكد أنه سيتم تغريم كاريلي 10 آلاف دولار، على إثر غيابه عن المؤتمر الصحفي للمباراة بالأمس.

وأوضح مصدر اتحادي للصحيفة أن غياب المدرب عن المؤتمر جاء لتعارض موعده مع موعد وصول البعثة لمدينة الرياض، وخوضها أول مران.

مصدر "الرياضية" كذلك رد على غضب الاتحاديين من عدم إقامة مباراة الإياب بين الفريقين على ملعبه أسوةً بالشباب: "ملعب الشباب يلبي اشتراطات الاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين السعودي، وكذلك شروطنا، والتي منها أن تضم غرفة خلع الملابس 22 مقعدًا للاعبين".

وأضاف: "إذا رغب الاتحاد لعب الإياب على ملعبه فعليه توفير اشتراطات الاتحاد العربي، خاصةً الإضاءة، ثم مخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم لنقل المباراة إلى ملعبه، فلا مانع لدينا بشرط أن يُكمل شروط الاتحاد العربي".

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر حتى الآن أن يقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في الرابع من يناير المقبل.