برونو أوفيني: واجهنا صعوبة كبيرة أمام العدالة والاتحاد يستحق الأفضل

محترف العميد يؤكد ثقته في قدرة فريقه على تحقيق النقاط الكاملة في المباريات المقبلة

أكد برونو أوفيني؛ محترف اتحاد جدة السعودي، أن مواجهة العدالة كانت صعبة للغاية، معربًا في الوقت نفسه عن قدرة العميد على حصد النقاط الكاملة في المباريات المقبلة.

العميد خرج بالتعادل السلبي دون أهداف أمام العدالة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع تقرير المباراة)

وقال برونو، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية" عقب المباراة: "خضنا مباراة صعبة أمام العدالة، كان صعب جدًا علينا إيجاد مساحات وخلق الفرص، لكن الاتحاد يستحق الأفضل في القادم، وأرى أننا قادرون على حصد الثلاث نقاط في المباريات المقبلة".

وأضاف: "كلاعب محترف وكقلب دفاع فإن مهمتي هي أن تخرج النتيجة لصالح الاتحاد وألا نستقبل أي أهداف، سعيد حاليًا بتواجدي في المملكة السعودي، فأنا اعتبرها بمثابة منزل لي، وأشكر الاتحاد على حسن التعامل والاستقبال".

يذكر أن التعادل رفع رصيد النمور إلى النقطة الـ15 في المركز الـ12، بينما يأتي العدالة في المركز الـ15 وقبل الأخير بعشر نقاط.