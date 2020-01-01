كاريلي: هناك صعوبات لكن مع الجمهور العظيم سنحقق للاتحاد المزيد

مدرب اتحاد جدة يتحدث عن طريقة اللعب التي اعتمدها مع النمور

هنأ فابيو كاريلي؛ المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، جمهور ناديه بالفوز الكبير أمام الشباب، مطالبًا الجميع بالتكاتف من أجل عودة العميد لمكانته الطبيعية.

العميد حقق فوزًا تاريخيًا أمس السبت، أمام الشباب بخماسية مقابل هدف وحيد، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع تقرير المباراة)

وقال كاريلي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أشكر جمهور الاتحاد العظيم على حضورهم ودعمهم، فمعهم نستطيع تقديم المزيد، وأبارك لهم هذا الانتصار، فأنا سعيد للغاية به واللاعبون قدموا مستوى مميز من جميع النواحي".

المزيد من الفرق

وأضاف: "عندما قدمت للاتحاد عملت بوجود صعوبات، وأنا أعرف الاتحاد جيدًا وأنه نادٍ عظيم يملك لاعبين رائعين، ولهذا السبب قبلت هذه المهمة".

مدرب النمور تابع: "لا بد أن نكون يدًا واحدة سواء لاعبين أو جهاز فني وإداري لتحقيق النجاح، وأنا أحرص دائمًا على الاستحواذ على الكرة واستعادتها بشكل سريع عند فقدانها، بجانب أن الجوانب الذهنية والنفسية مهمة جدًا للاعبين، وأن يكون اللاعب في قمة تركيزه في اللقاء لتحقيق النتائج الإيجابية".

يذكر أن الفوز رفع رصيد العميد إلى النقطة 22 في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد الشباب عند 28 نقطة في المركز الثامن.