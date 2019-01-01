داكوستا وبريجوفيتش يقلقان سييرا قبل مواجهة الشباب

لم يستطع الثنائي المغربي مروان داكوستا والصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ لاعبا الاتحاد السعودي، استكمال الحصة التدريبية، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الشباب.

العميد يلاقي الليوث بعد غدٍ الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن الحساب الرسمي للنمور معاناة داكوستا من آلام في الظهر، بينما تعرض الصربي لإصابة في القدم، لاضطرا على إثرها لمغادرة المران.

واصطحبهما الجهاز الطبي إلى العيادة الطبية بالنادي من أجل الخضوع لمزيد من الفحوصات الطبية لتشخيص إصابتهما، ليتأكد بشكل رسمي غيابهما عن مواجهة الشباب.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الاتحاد غدًا الخميس، مدينة جدة متجهة إلى الرياض، حيث تخوض آخر مران لها قبل المباراة بها.