بعد الأزمة المالية الطاحنة - اتحاد جدة يعلن تفعيل مبادرة "ادعم ناديك"

النادي الجداوي غارق في الأزمة المالية منذ الموسم الماضي

أعلن مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، اليوم الثلاثاء، رسميًا تفعيل مبادرة "ادعم ناديك"، بعدما تعرض النادي لأزمة مالية.

مبادرة "ادعم ناديك" كان قد أطلقها تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة الرياضة السابق - وزارة الرياضة حاليًا - منذ أكثر من عام، بهدف دعم الجماهير لأنديتها عبر حساب بنكي لكل نادٍ.

مجلس العميد تعاقد مع شركة "ايدكس" لتتولى هي في الفترة المقبلة تفعيل المبادرة، حيث تم توقيع العقد بحضور حمد الصنيع؛ الرئيس التنفيذي للنادي الجداوي، ولؤي غلاييني؛ عضو مجلس الإدارة مسؤول الاستثمار، بجانب المسؤولين بالشركة.

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ويعاني الاتحاد من أزمة مالية طاحنة، تسببت في هروب عدد من لاعبيه الأجانب في الموسم الحالي، كإيميليانو فيتشو ومروان دا كوستا.

يذكر أن النمور يستعدون لمواجهة الحزم، بعد غدٍ الخميس، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العميد يحتل المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بينما يأتي الحزم في المركز الـ13 بنفس الرصيد من النقاط، لكن يتفوق النمور بفارق الأهداف.