وعكة صحية تبعد فواز القرني والشنقيطي عن الاتحاد

العميد يستعد لمواجهة أولمبيك آسفي

غاب ثنائي اتحاد جدة السعودي؛ اللاعب مهند الشنقيطي وحارس المرمى فواز القرني، أمس الأحد، عن المران الجماعي للعميد، استعدادًا لمواجهة أولمبيك آسفي المغربي.

النمور يستضيفون الفريق المغربي في 15 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وتواجد القرني والشنقيطي بالأمس في العيادة الطبية، إثر تعرضهما لوعكة صحية، حالت دون مشاركتهم في التدريبات، بينما خاض بقية اللاعبين تدريبات على جوانب لياقية وفنية.

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الاتحاد كان قد صعد إلى ربع نهائي كأس محمد السادس بعدما تغلب على الوصل الإماراتي في الذهاب بثنائية مقابل هدف وحيد، وكرر فوزه إيابًا بثنائية نظيفة.

أما أولمبيك آسفي فجاء صعوده على حساب الترجي التونسي، إذ تعادل الفريقان ذهابًا بهدف لكل منهما، وبالنتيجة نفسها انتهى الوقت الأصلي بلقاء الإياب، لتحسم ركلات الترجيح صعود الفريق المغربي بفوزه بنتيجة 4-2.

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في 15 من فبراير المقبل، على ملعب المسيرة الخضراء بالمغرب.