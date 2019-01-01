في بيان رسمي - الإعلام الرياضي يرفض إساءة الحائلي ويطالبه بالتوضيح

رئيس اتحاد جدة اتهم بعض الإعلاميين بانتقاد إدارته بعدما رفض التجاوب لمطالبهم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اليوم الإثنين، بيانًا صحفيًا، لتأكيد رفضه التام مساس أي شخص بالإعلاميين أو الإساءة لهم، مطالبًا أنمار الحائلي؛ رئيس نادي اتحاد جدة، بتقديم ما يثبت مزاعمه.

الحائلي كان قد أكد أمس الأحد، خلال لقائه ببرنامج "الكورة مع وليد"، أن هناك بعض الإعلاميين الذي يتصيدون الأخطاء لمجلس إدارته بعدما رفض هو التجاوب لمطالبهم بدفع مقابل مادي للدفاع عنه.

وجاء في بيان الإعلام الرياضي: "يود الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي تأكيد رفضه التام لأي إساءة موجهة إلى الزملاء الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام، مؤكدًا ثقته الكبيرة في كافة الزملاء وما يحملونه من القيم المهنية والمصداقية التي مكنت الإعلام الرياضي السعودي من الحضور المميز والمشرف في كافة المحافل والمناسبات المحلية والإقليمية والدولية، وما يمثلونه برسالتهم من عنصر أساسي في القطاع الرياضي، يقوم على الشفافية والوضوح وأمانة الكلمة ورصانتها".

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وأضاف: "وفقًا لما ورد في حديث رئيس إدارة نادي الاتحاد الأستاذ أنمار الحائلي مساء أمس عبر برنامج الدوري مع وليد على قناة sbc، فإن اتحاد الإعلام الرياضي بدأ في مخاطبة إدارة النادي بصورة عاجلة، لإيضاح ما تم الحديث عنه والتحقق من ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبت ذلك".

واختتم: "يأتي هذا لضمان عدم الاتهام أو المساس بنزاهة الإعلام الرياضي وصورته الحقيقية التي نعتز بها جميعًا، مجددًا تأكيده رفض أي اتهام أو إساءة للزملاء الإعلاميين".

يذكر أن العميد ودع مؤخرًا بدوري أبطال آسيا بتلقي الهزيمة أمام الهلال السعودي بثلاثية مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور ربع النهائي.

وبعدها بخمسة أيام، تلقى الهزيمة بالنتيجة نفسها أمام الزعيم، في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.