هل تدخل هيئة الرياضة في أوضاع اتحاد جدة - عبد العزيز الفيصل يجيب

أزمة مالية طاحنة يمر بها النادي الجداوي

رد عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على مطالب جمهور اتحاد جدة بتدخل الهيئة لحل الأزمة التي يمر بها العميد، مؤكدًا أن هناك لائحة تُطبق.

النادي الجداوي يمر بأزمة مالية طاحنة خلال هذه الفترة، تسببت في فسخ تعاقد عدد من لاعبيه الأجانب كالمغربي مروان داكوستا والأرجنتيني فيتشو لعقودهم من طرف واحد بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاء فسخ التعاقد لعدم سداد النادي لمستحقاتهم المالية لمدة أكثر من شهرين، ويمنح فيفا الأندية مدة أقصاها شهرين للتأخر في سداد المستحقات قبل أن يفسخ اللاعبون عقودهم تلقائيًا.

وقال رئيس هيئة الرياضة، خلال تصريحاته للصحفيين: "هناك لائحة للأندية تُعنى بهذا الموضوع والنصوص الموجودة بها واضحة، ويجب أن تطبق اللائحة وأن نتبع الأشياء الموجودة بها".

رغم أن كل المؤشرات والأحداث تؤكد مرور الاتحاد بأزمة مالية إلا أن أحمد صادق دياب؛ المتحدث الرسمي باسمه، أكد أن أوضاع ناديه جيدة وأن به سيولة مالية تؤمن صفقاته الشتوية. (طالع التفاصيل)

يذكر أن النمور يستعدون لمواجهة الفتح في 28 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ13 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العميد يحتل المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، حيث خسر ثماني مباريات وفاز في أربعة لقاءات فقط.