الأحمدي: مع كاريلي نحن واثقون من الفوز حتى لو متأخرين

لاعب وسط الاتحاد: مواجهة الحزم بمثابة نهائي

أشاد المغربي كريم الأحمدي؛ لاعب وسط اتحاد جدة السعودي، بالبرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للفريق، مؤكدًا أن يجيد قراءة المباريات جيدًا مما يعطي لاعبيه الثقة.

العميد حقق فوزًا تاريخيًا أمس السبت، أمام الشباب بخماسية مقابل هدف وحيد، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الأحمدي، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "واجهنا الشباب بالروح، كان لا بد من تحقيق الفوز، فجميع منافسينا حققوا الفوز وكان علينا الانتصار على نتقدم من مركزنا".

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وأضاف: "كاريلي اعتمد تكتيك جيد ويعرف جيدًا كيف يدير المباريات، فعلى الرغم من تأخرنا بهدف إلا أننا كنا واثقين من الفوز".

بسؤاله عن المواجهة المقبلة أمام الحزم، علق: "ستكون بمثابة نهائي، إن شاء الله نقدم مباراة جيدة ونحقق الفوز".

وعن حجم إصابته، أوضح: "خلال مواجهة الهلال تعرضت للإصابة في السمانة، وخلال مواجهة الشباب شعرت بآلام جديدة، والفحوصات ستوضح حجم الإصابة، لكنني سأفعل كل شيء حتى أتواجد بالمباراة المقبلة".