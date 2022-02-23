الاتحاد بطلًا للدوري السعودي الإلكتروني على حساب النصر

توج فريق نادي الاتحاد ببطولة الدوري السعودي الإلكتروني، بعد الفوز على النصر بالمباراة النهائية بنتيجة 4-2، بالبطولة التي اختتمت اليوم الأربعاء.

وحجز الثنائي مساعد الدوسري لاعب نادي الاتحاد، ومحمد فوزي لاعب النصر إلى بطولة كأس العالم الإلكترونية، بعد وصولهما إلى نهائي الدوري السعودي.

كيف توج الاتحاد ببطولة الدوري السعودي الإلكتروني؟

الاتحاد بدأ مشواره في دور الربع نهائي بمواجهة الشباب، حيث حقق الفوز على الشباب بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، ليتأهل إلى دور النصف نهائي ويواجه الاتفاق.

واستطاع الاتحاد الفوز على الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل إلى النهائي ويواجه النصر الذي انتصر على الهلال في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويفوز عليه العميد بأربعة أهداف مقابل هدفين في النهائي.

النصر صعد إلى النهائي بعد تخطي ضمك في ربع النهائي، ثم انتصر على الهلال في نصف النهائي، ليحجز لاعبه محمد فوزي مقعدًا في كأس العالم الإلكترونية.

لحظات تاريخية ستخلد في الذاكرة، فوز مستحق لبطل النمور بطل الاتحاد 🥳🤩@ittihad | @Msdossary7 pic.twitter.com/pFL70WPbNE — Saudi eLeagues | الدوري السعودي الإلكتروني (@SaudieLeagues) February 23, 2022

الاتفاق يخطف المركز الثالث من الهلال بالدوري السعودي الإلكتروني

بعد خسارة الهلال على يد النصر في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضرب موعدًا أمام الاتفاق الذي خسر أمام الاتحاد في نصف النهائي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

واستطاع الاتفاق أن يحقق الفوز على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحصل على المركز الثالث، بينما اكتفى الهلال بالمركز الرابع ببطولة الدوري السعودي الإلكتروني.

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