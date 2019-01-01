الاتحاد يستعيد خدمات بريجوفيتش والأحمدي أمام الوحدة

الاتحاد يستعيد لاعبيه قبل مواجهة الوحدة

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

استعاد الصربي ألكسندر بريجوفيتش، والمغربي كريم الأحمدي، واللاعب خالد السميري، لاعبي فريق الاتحاد عافيتهم، وأصبحوا جاهزين للمشاركة في المباريات الرسمية.

الاتحاد سيواجه الوحدة غدٍ السبت، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن التشيلي لويس سييرا، المدير الفني للفريق، وضع الثلاثي في قائمة الفريق التي ستواجه الوحدة.

إدارة الاتحاد تُحفز اللاعبين بمكافأة خاصة للفوز على الوحدة

وبذلك يستعيد الاتحاد الثلاثي المصاب بريجوفيتش والأحمدي قبل مواجهة الوحدة القادمة، وباقي المواجهات.

وبذلك أصبح المغربي مروان داكوستا، مدافع الفريق، بسبب الإصابة التي يعاني منها خلال الوقت الحالي.