"الاتحاد بريء وأنصح الشباب والنصر بسحب الشكاوى ضده"

يبدو أن الشباب والنصر قد يضطران إلى سحب الشكاوى المقدمة منهما ضد نادي الاتحاد.

يؤمن الإعلامي السعودي عدنان جستنية ببراءة نادي الاتحاد من الاتهامات الموجهة إليه من ناديي النصر والشباب، موجهًا نصيحة إلى الناديين بسحب شكواهما ضد "العميد".

النصر يشكو الاتحاد منذ عملية التعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، فيما تتعلق شكوى الشباب ضد "العميد" باللاعب أحمد شراحيلي.

ولم تقم لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم المختلفة بالبت في أي من تلك الشكاوى، وهو ما يجعل جستنية مؤمنًا ببراءة نادي الاتحاد.

وكتب جستنية في مقال عبر صحيفة "الرياضية" السعودية: "من حق أصحاب الشكوى معرفة الموقف القانوني، والمطالبة باتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة من اللجان، بما يتوافق مع رغباتهم دون الاهتمام بأي اعتبارات أخرى".

وأضاف: "إلا أن مثل هذه القضايا الحساسة جدًا بما تحمل في طياتها من اتهامات خطيرة مدعمة بالتسجيلات تتطلب من الجهات المعنية على مختلف تخصصاتها وقتًا طويلًا للنظر فيها".

ويرى جستنية أنه إذا تم فتح هذا الباب للأندية فإنه لن يغلق أبدًأ وستجد لجان اتحاد كرة القدم نفسها في مواجهة مع قضايا كيدية لا حصر لها.

وتابع: "قضية النصر والاتحاد لها أكثر من وجه قانوني، حيث أن الجزء المهم هو الطرف الذي أخل ببنود العقد، فالعقوبة المنتظرة من فيفا ستكون مادية وكبيرة جدًا، وهذا ما لم تتوقعه إدارة النصر حينما أنهت العقد من طرفها مع اللاعب حمد الله، وهنا مربط الفرس لمعرفة الوجه الآخر للشكوى الأخرى الموجهة ضد نادي الاتحاد والمدير التنفيذي حامد البلوي وحمد الله".

وأكمل: "الشيء نفسه فيما يخص شكوى إدارة الشباب ضد إدارة الاتحاد بخصوص مفاوضات أجرتها مع اللاعب أحمد شراحيلي في الفترة المحرمة، حيث تأخذ ذات إطار الشكوى النصراوية والتفاف غايته الموافقة على مصالحة عنوانها -سيب وأنا أسيب- لعلم إدارة النصر أنها ستخسر قضيتها في الفيفا وستغرم مبلغًا ماليًا ضخمًا".

وأردف: "بينما تسعى إدارة الشباب إلى الصلح المشروط حسب معلومة مؤكدة من مصدر اتحادي بالتنازل عن بقية قيمة عقد انتقال اللاعب فواز القرني في مقابل عدم رفع الشكوى، إلا أن إدارة الاتحاد رفضت وأصرت على موقفها بتسديد المستحقات المتبقية".

واختتم: "خلاصة القول، أنصح إدارتي النصر والشباب بسحب شكاويهما، فلا أظن أن اللجان المختصة ستقبل النظر فيهما لأنها فتحت الباب للأندية كما ذكرت سابقًا فإنها ستدخل في متاهات ليس لها أول ولا آخر ناهيك أن عامل الثقة سيصبح مفقودًا بينها".

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