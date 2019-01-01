العبدلي: لهذا استبعدت فيلانويفا وعتاب الجمهور محبة

المدير الفني للاتحاد يتمنى إمتاع الجمهور خلال مواجهة الوصل

أوضح محمد العبدلي؛ المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، أنه حاول إيجاد حلول في الشق الهجومي بالفريق خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن العميد ينقصه سوء الحظ حتى يسجل الأهداف.

ويستعد النمور لمواجهة الوصل الإماراتي غدًا الإثنين، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية أبطال الدوري.

وكان النادي الجداوي قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد زعبيل.

وقال العبدلي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نرحب بأشقائنا الإماراتيين في المملكة، نتمنى أن نقدم مباراة يستمتع بها الجميع، ونحن من جانبنا سوف نسعى للفوز مثلما حدث في الذهاب".

تقارير - الاتحاد يوقع مع تين كات خلفًا لسييرا

وأضاف: "عملنا خلال الفترة الماضية على إيجاد حلول هجومية من خلال خلق فرص للتهديف، وهو ما حدث في ديربي جدة، لكن الحظ لم يحالفنا، نأمل في لقاء الغد أن يكون معنا حتى نهز الشباك".

عن استبعاد البرازيلي فيلانويفا من قائمة المباراة: "هو لاعب كبير ومحترف، استبعاده أمر فني، وهو يحترم القرار الفني، ولم يتحدد بعد من سوف يشارك من المحترفين، لكن ستشاهدون الخمسة أجانب غدًا على أرض الملعب؛ جروهي وجوناس وبريجوفيتش ورومارينيو وكريم الأحمدي".

بسؤاله عن الانتقادات التي تعرض لها إثر الهزائم: "عتاب الجمهور محبة، هم يريدون الأفضل دائمًا، وعتابهم على رأسي، ومهما عملنا سنظل مقصرين معهم، وهدفنا دائمًا إسعادهم".

يذكر أن الاتحاد يعاني من تراجع كبير في النتائج في الفترة الأخيرة، حيث تلقى الهزيمة أربع مرات في الخمس مباريات الأخيرة، ولم يحقق الفوز سوى أمام الوصل.