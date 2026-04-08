الاتحاد الهولندي لكرة القدم يصدر قراره بشأن قضية «باسبورتغيت»: فريق «غو أهيد إيجلز» يتلقى القرار النهائي

انتهت التحقيقات التي أجراها المدعي العام المستقل لكرة القدم المحترفة التابع للاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB) بشأن أهلية دين جيمس للعب. وأفاد الاتحاد في بيان صحفي أنه لن يتخذ أي إجراءات.

بعد مباراة Go Ahead Eagles – NAC (6-0)، قدم نادي بريدان طلبًا لإلغاء المباراة، على أساس أن جيمس لم يعد مؤهلاً للعب بسبب جنسيته الإندونيسية.

وقد استبدل المدافع جنسيته الهولندية بالجنسية الإندونيسية في شهر مارس. وبموجب القانون الهولندي، لم يكن من حق جيمس أن يمارس عمله بهذه البساطة.

"ليس من اختصاص المدعي العام تحديد جنسية أي شخص"، كما أفاد الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان صحفي. بالإضافة إلى ذلك، أفاد الاتحاد أن مصلحة الهجرة والجنسية الهولندية (IND) قد تأكدت من أن جيمس قد فقد جنسيته الهولندية بالفعل، وبموجب اللوائح، فإنه غير مؤهل للعب منذ مارس 2025.

وبالتالي، لن يتخذ المدعي العام لكرة القدم الاحترافية أي إجراءات تأديبية، لأن اللاعب والنادي على حد سواء لم يكونا على علم بالنتائج التلقائية لتغيير الجنسية.

يُتوقع من الأندية أن تكون على دراية باللوائح اعتبارًا من الآن. تسببت قضية "باسبورت غيت" في الكثير من الاضطراب: على سبيل المثال، تم منع تشارون شيري (NEC) وإتيان فايسن (FC Groningen) من المشاركة في التدريبات.

وبالتالي، فإن قضية "باسبورت غيت" تنتهي دون عواقب. يمكن لـ Go Ahead Eagles الاستعانة بخدمات جيمس وريشونيل مارغريت يوم السبت المقبل، في حين أن فايسن كان قد حصل بالفعل على ملصق الاتحاد الأوروبي في FC Groningen وكان قابلاً للعب ضد Telstar (0-2).