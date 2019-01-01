فيلانويفا: هزيمة ضمك عقاب لنا ونسعى للفوز على الهلال

صانع ألعاب الاتحاد يتحدث عن الخسارة من ضمك

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد التشيلي كارلوس فيلانويفا، صانع ألعاب فريق نادي الاتحاد السعودي، على أن ضمك فاز على فريقه، باستغلال أخطائهم فقط.

الاتحاد خسر من ضمك بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الثالثة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فيلانويفا قال خلال تصريحات تليفزيونية: "لاعبو ضمك لعبوا على أخطائنا وأتيحت لهم فرصتين، استطاعوا تسجيلها في المرمى".

صانع ألعاب الاتحاد تابع: "سنعود للعمل مرة ثانية باجتهاد، وهذه الهزيمة عقاب لنا، وسنتعلم من أخطائنا خلال المباريات المقبلة".

اللاعب التشيلي واصل: "كنا نواجه تكتل دفاعي، وأتيحت لنا بعض الفرص، لم يتم استغلالها بسبب غياب التوفيق".

واختتم فيلانويفا تصريحاته متحدثًا عن مواجهة الهلال، حيث قال: "النتيجة لم تتأثر اليوم بالمباراة القادمة، وسنعمل كل ما في وسعنا للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الاتحاد سيواجه الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.