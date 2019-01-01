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الاتحاد المغربي يوقف لاعب الدفاع الجديدي عامين

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لاعب الدفاع الجديدي اعتدى على حكم اللقاء
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

وقع الاتحاد المغربي لكرة القدم، عقوبة قاسية ضد المهدي قرناص، لاعب الدفاع الحسني الجديد، بإيقافه لمدة عامين.

قرناص كان اعتدى على عبد العزيز المسلك، حكم مباراة فريقه أمام أولمبيك آسفي، ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين.

لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي، وقعت عقوبة ضد قرناص بالإيقاف لمدة عامين، منهما عام مع إيقاف التنفيذ.

الدفاع الجديد نشر بيانًا يبدي خلاله استياءه من قرارات حكم مواجهة آسفي، وطلب معاقبته، ليرد اتحاد الكرة المغربي بتعيين المسلك حكمًا للقاب مولودية وجدة وسريع وادي زم.

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عبد اللطيف المقتريض رئيس الدفاع الحسني أكد على أن فريقه تعرض للظلم خلال تلك المواجهة، وأن إيقاف اللاعب قرار ظالم للدفاع الجديدي.

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