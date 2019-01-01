الاتحاد المغربي يعلن برنامج معسكر أسود الأطلس لمواجهتي مالاوي والأرجنتين

المنتخب المغربي يستعد لمواجهتي مالاوي والأرجنتين

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن البرنامج الكامل لمعسكر منتخب المغرب، استعدادًا لمواجهتي مالاوي والأرجنتين خلال شهر مارس الجاري.

وأصدر الاتحاد المغربي بيانًا به تفاصيل معسكر أسود الأطلس، حيث جاء كالآتي:

الإثنين 18 مارس 2019:

الرابعة عصرا: حصة تدريبية مغلقة ـ الملعب الملحق للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط

الثلاثاء 19 مارس 2019:

العاشرة والنصف صباحا:حصة تدريبية مغلقة الملعب الملحق للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد اللاه بالرباط.

الرابعة و النصف عصرا: حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة الأولى لأخذ الصور ـ الملعب الملحق للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

الأربعاء 20 مارس 2019:

العاشرة صباحا: حصة تدريبية مغلقة ـ الملعب الملحق للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

بعد العصر: السفر إلى دولة مالاوي.

تجدد إصابة عصام الحضري بشد في العضلة الضامة ليغيب المباريات القادمة لفريقه النجوم 🚑 pic.twitter.com/57p2pNZRFy — جول مصر (@goaleg) March 14, 2019

الخميس 21 مارس 2019:

الثالثة عصرا (بتوقيت مالاوي) :حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة لأخذ الصور ـ الملعب الوطني بينغو بـ "ليلونغوي عاصمة مالاوي.

الجمعة 22 مارس 2019:

الثالثة عصرا (بتوقيت مالاوي/ الثانية بعد الظهر بالتوقيت المغربي): مباراة مالاوي والمغرب ـ الملعب الوطني بينغو بـ "ليلونغوي عاصمة مالاوي.

ملاحظة: ستعود بعثة المنتخب الوطني إلى المغرب مباشرة بعد المباراة

السبت 23 مارس 2019:

الخامسة عصرا :حصة تدريبية مغلقة ـ الملعب الملحق للملعب الكبير لطنجة

الأحد 24 مارس 2019:

الرابعة والنصف عصرا :حصة تدريبية مغلقة ـ الملعب الملحق للملعب الكبير لطنجة.

الإثنين 25 مارس 2019:

الثالثة والنصف عصرا :لقاء صحافي للناخب الوطني بقاعة الندوات بالملعب الكبير لطنجة.

الرابعة عصرا :لقاء صحافي للاعبين من المنتخب الوطني بقاعة الندوات بالملعب الكبير لطنجة.

الرابعة والنصف عصرا: حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة الأولى لأخذ الصور ـ ملعب طنجة الكبير

الثلاثاء 26 مارس 2019

الثامنة مساء (التوقيت المغربي) :مباراة المغرب والأرجنتين ـ الملعب الكبير لطنجة.

وأعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، أعلن عن قائمة تضم 33 لاعبًا لمباراتي مالاوي والأرجنتين، استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم مصر 2019 "شهري يونيو ويوليو".

بعد العودة من ملاوي، سيتم تحديد أسماء 23 لاعبًا الذين سيواجهون منتخب الأرجنتين.