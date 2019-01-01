الاتحاد المغربي يحدد موعد الكشف عن المدرب الجديد لأسود الأطلس

ترشحيات كثيرة للجهاز الفني لمنتخب المغرب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

استقر الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع على موعد الكشف عن التعاقد مع مدير فني جديد لتدريب أسود الأطلس.

وكان الفرنسي هيرفي رينارد قد رحل عن تدريب منتخب المغرب مؤخرًا بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "المنتخب" المغربية، أن سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب المغربي سيكون بداية الأسبوع المقبل.

وأشارت التقارير أن فوزي لقجع عقد عدة اجتماعات مؤخرًا لتحديد هوية المدرب بعد ظهور أكثر من مرشح لتولي المهمة في المرحلة المقبلة.

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ويقترب من تدريب أسود الأطلس البوسني وحيد خليلوزيتش، حيث وصلت المفاوضات لمرحلة متقدمة حسب ما كشفت عنه التقارير.

وينافس خليلوزيتش على المنصب كلًا من المغربي وليد الركراكي وأيضًا الفرنسي لوران بلان، وسيتم كشف المدير الفني بداية الأسبوع المقبل.