الاتحاد المغربي يقرر تغريم فوزي البنزرتي

الاتحاد المغربي لكرة القدم يعاقب المدرب التونسي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، توقيع غرامة مالية على التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد البيضاوي، بعد مباراة حسنية أغادير.

الوداد البيضاوي خسر من حسنية أغادير، بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد المغربي قرر توقيع غرامة 4 آلاف دولار على فوزي البنزرتي بسبب رفضه حضور المؤتمر الصحفي.

روح رياضية جميلة بعد مباراة الأهلي والوحدة 👌

هذا ما نريد أن نراه في ملاعبنا 👏



(@SPL :📸) pic.twitter.com/LL0Y26h3Xc — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 19, 2019

موسى نداو المدرب المساعد للوداد حضر المؤتمر الصحفي، بدلًا من فوزي البنزرتي، الأمر الذي دفع اللجنة التأديبية لتقرر تغريمه.

فوزي البنزرتي قاطع المؤتمر الصحفي للمر الثانية هذا الموسم، وهو الأمر الذي يرفضه الاتحاد المغربي.

الوداد البيضاوي يحتل المركز الأول برصيد 52 نقطة، قبل مواجهة الديربي أمام الرجاء مساء يوم الأحد المقبل.