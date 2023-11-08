الاتحاد المصري يُوضح موقف فيتوريا من تدريب الاتحاد

الاتحاد أقال المدرب نونو سانتو ويبحث عن بديله

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لم يكد الاتحاد يُقيل رسميًا مدربه نونو سانتو إلا وبدأت التقارير تربطه بعدد من المدربين أبرزهم روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر.

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المدرب البرتغالي ارتبط دومًا بالعودة للعمل في دوري روشن السعودي، وقد سبق أن ربطته عدة تقارير بتدريب الاتحاد، خاصة بعد نجاحه مع النصر وقيادته إياه للفوز باللقب موسم 2018-2019.

مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم أكد لموقع يلا كورة المصري استحالة رحيل فيتوريا في الوقت الحالي، موضحًا أن الشرط الجزائي في عقده لا يُطبق سوى بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا التي ستُلعب خلال يناير القادم.

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وأضاف "اسم فيتوريا يتردد دائمًا في مفاوضات الأندية السعودية نظرًا لنجاحه السابق في الدوري السعودي. المدرب مستمر في منصبه من أجل المشروع المتفق عليه، كما أن لا يحق له الرحيل قبل كأس الأمم الأفريقية والتي من المقرر أن تقام مطلع العام المقبل بكوت ديفوار 2023".

يُشار إلى أن قرار إقالة سانتو جاء بعد الخسارة القاسية، 2-0، والأداء المخيب أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا، بجانب عدم تحقيق الفوز في 5 مباريات متتالية من دوري روشن.

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