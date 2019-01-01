الاتحاد المصري ينفي تصريحات نجوم المنتخب التي نشرها بنفسه

محمد صلاح نجم ليفربول ونجوم منتخب مصر يؤكدون أن زميلهم عمرو وردة قد تعرض لمؤامرة لإنهاء مسيرته الكروية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دافع كل من محمد صلاح ونجوم المنتخب المصري عن زميلهم عمرو وردة بعد ما تعرض له من انتقادات في الأيام الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر".

بعد تخفيف عقوبته

صلاح : وردة يستحق فرصة ثانية.. ونجوم المنتخب : اللاعب يتعرض لمؤامرة خبيثة pic.twitter.com/6ZQeNoixZS

وكتب الاتحاد المصري في البيان: "يرى محمد صلاح أن وردة أخطأ بالفعل ويستحق العقاب، لكن يجب الحفاظ على مستقبل اللاعب خاصة بعد ظهور هذه التسريبات التي من الممكن أن تنهي مستقبله الكروي، فكان من الضروري استمراره مع الفريق والاكتفاء بحرمانه من المشاركة في لقاءات الدور الأول".

وأضاف البيان: "قائد المنتخب أحمد المحمدي وأحمد حجازي وعلي غزال أن ما حدث من تكاتف تجاه وردة يرجع لشهور اللاعبين أن ما حدث هو مؤامرة خبيثة في هذا التوقيت خاصة أنه كان ملتزمًا بشكل كبير خلال معسكر الفريق، وأن التسريبات كانت قديمة للغاية، فلما محاسبته على أفعال لم تحدث في المعسكر".

عمرو وردة يعود لمعسكر منتخب مصر

وبعد نشر الاتحاد المصري لكرة نفيًا لنفس التصريحات التي نشرها بنفسه قبل دقائق قليلة، ليؤكد أن تلك الكلمات تم نشرها بالخطأ لتستمر حالة التخبط الأخيرة.

وكان اللاعب قد تم استبعاده من قائمة المنتخب المصري بعد ظهور بعض التسريبات الخاصة بمحادثات له مع فتيات عبر الإنترنت، وهو ما أغضب زملائه في الفريق، حيث دعوا لعودته من جديد وهو ما حدث قبل ساعات قليلة.

جدير بالذكر أن عمرو وردة كان قد شارك لدقائق محدودة في المواجهة الأولى للمنتخب المصري أمام نظيره الزيمبابوي في لقاءات الجولة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية.