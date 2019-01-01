الاتحاد المصري يطلب نقل لقاء النجم الساحلي والهلال السوداني

لقاء النجم الساحلي والهلال السوداني سيقام في مصر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، طلبًا رسميًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطلب خلاله نقل مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي بكأس الكونفدرالية.

وكان الاتحاد الإفريقي قد قرر نقل مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي إلى القاهرة، بسبب الأحداث الجارية في السودان.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد المصري طلب نقل المباراة من القاهرة إلى السويس، بسبب التجهيزات لكأس أمم إفريقيا.

📆في مثل هذا اليوم عام 2015



سواريز فعل هذا بدفاع باريس سان جيرمان 😯🔥pic.twitter.com/CJfKDP0LnP — جول مصر (@goaleg) April 15, 2019

ويجرى الآن في ملعب ستاد القاهرة إصلاحات استعدادًا لانطلاق كأس أمم إفريقيا 2019، بالإضافة إلى انشغال ملعب الدفاع الجوي بمواجهة بيراميدز والزمالك يوم 22 أبريل.

وتفام مباراة وادي دجلة والإسماعيلي على ملعب بتروسبورت يوم 23 أبريل الجاري، وبالتالي لا توجد ملاعب شاغرة في القاهرة.

النجم الساحلي كان قد حقق الفوز على الهلال السوداني بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الذهاب، بربع نهائي كأس الكونفدرالية.