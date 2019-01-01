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كأس الاتحاد الأفريقي

الاتحاد المصري يطلب نقل لقاء النجم الساحلي والهلال السوداني

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لقاء النجم الساحلي والهلال السوداني سيقام في مصر
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، طلبًا رسميًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطلب خلاله نقل مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي بكأس الكونفدرالية.

وكان الاتحاد الإفريقي قد قرر نقل مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي إلى القاهرة، بسبب الأحداث الجارية في السودان.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد المصري طلب نقل المباراة من القاهرة إلى السويس، بسبب التجهيزات لكأس أمم إفريقيا.

ويجرى الآن في ملعب ستاد القاهرة إصلاحات استعدادًا لانطلاق كأس أمم إفريقيا 2019، بالإضافة إلى انشغال ملعب الدفاع الجوي بمواجهة بيراميدز والزمالك يوم 22 أبريل.

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وتفام مباراة وادي دجلة والإسماعيلي على ملعب بتروسبورت يوم 23 أبريل الجاري، وبالتالي لا توجد ملاعب شاغرة في القاهرة.

النجم الساحلي كان قد حقق الفوز على الهلال السوداني بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الذهاب، بربع نهائي كأس الكونفدرالية.

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