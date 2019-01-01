الاتحاد المصري يسعى لإنهاء تجهيزات ملاعب أمم إفريقيا 2019

استمرار استعدادات الاتحاد المصري لاستضافة أمم إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسعى الاتحاد المصري لكرة القدم، في الانتهاء من التحضيرات الخاصة بملاعب كأس الأمم الإفريقية المقبلة التي ستقام في مصر منتصف العام الجاري.

وكانت مصر قد حصلت على حق تنظيم كأس الأمم الإفريقية، بعد قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسحب التنظيم رسميًا من الكاميرون بسبب عدم الجاهزية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن اتحاد الكرة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضية، ومسؤولي الملاعب الخاصة بالبطولة، يسعوا للانتهاء من التجهيزات.

وأشارت التقارير أن العمل على قدمًا وساق لتسليم الملاعب مكتملة التجهيزات يوم 12 أبريل المقبل، وهو الموعد المحدد للجنة المنظمة للبطولة.

وتقام البطولة يوم 21 يونيو حتى 19 يوليو، من العام الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة بعد تغيير نظام البطولة والتي كانت تقام بمشاركة 16 فريق فقط.

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وستقام البطولة على 6 ملاعب وهم: استاد القاهرة والدفاع الجوي والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والإسكندرية.