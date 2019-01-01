الاتحاد المصري يرد على اعتراض نظيره التونسي على ملعب السويس

تونس وقعت في المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا 2019، وستقام مبارياتها على ملعب الجيش بالسويس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

طالب أحمد مجاهد؛ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري، الاتحاد التونسي بالانتظار للحكم على ملعب الجيش بالسويس، مؤكدًا أنه سيكون من أروع الاستادات التي ستستضيف مباريات كأس أمم أفريقيا 2019.

وكان وفد من الاتحاد التونسي قد قام بزيارة لملعب السويس إلا أنه وجد أنه لا يزال في مرحلة الصيانة، وهو ما أثار استغرابه.

الجانب التونسي أصدر بيانًا رسميًا يحتج به على عدم جاهزية الملعب حتى الآن مع بقاء شهرين فقط على انطلاق البطولة في يونيو المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال مجاهد، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "هناك خمسة ملاعب لا تزال في مرحلة الصيانة، حتى الملعب الذي تم تجهيزه وهو الدفاع الجوي، سيتم غلقه لفترة لعمل صيانة أخرى، فكل الملاعب حاليًا في الصيانة، وهذا أمر طبيعي، وقمنا بتوضيحه للجميع".

وأضاف: "السويس سيكون من أروع الاستادات، وسيستضيف مباريات حتى دور الثمانية، وسأذكر الجميع عقب أول مباراة تقام عليه بالبطولة بصحة كلامي".

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المتحدث باسم الجبلاية اختتم: "في النهاية نعد الجميع أن تكون كافة الملاعب على أعلى مستوى، وكذلك التنظيم وتنقلات ستبهر الجميع، والدليل حفل القرعة الذي خرج بصورة أبهر كل العالم".

يذكر أن نسور قرطاج أوقعتهم القرعة ضمن المجموعة الخامسة، التي تضم منتخبات موريتانيا وأنجولا ومالي، والتي ستخوض مبارياتها على استاد الجيش بالسويس.

ومن المقرر أن يستهلوا مشوارهم بملاقاة أنجولا في 24 من يونيو المقبل.