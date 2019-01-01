الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن عن راعي قميص الفراعنة الجديد
عبده الليثي فيسبوك تويتر
كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، عن شركة الملابس الجديدة للمنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
وكانت مصر قد حصلت على حق تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد منافسة مع جنوب إفريقيا حيث حصلت بلاد الفراعنة على 16 صوتًا مقابل صوت واحد.
وأعلن الاتحاد المصري عبر بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع شركة "بوما" بداية من العام الجاري حتى عام 2022.
وقال يوهان أدامسون مدير التسويق والترخيص الرياضي في شركة "بوما": "نأمل أن نتمكن مع الفراعنة من الاستمرار حيث توقفنا من خلال الحصول على اللقب في البطولة المقبلة خلال العام الحالي".
وأضاف: "سبق وأن بنينا الشراكة مع الجانب المصري على قاعدة تدعو إلى الفخر بتحقيق الفراعنة إنجاز غير مسبوق بالفوز بثلاثة ألقاب متتالية بين عامي 2006 و2010 فضلًا أن المنتخب المصري في الصدارة الإفريقية بـ7 بطولات".
تعاون جديد للاتحاد المصري لكرة القدم مع شركة "بوما" العالمية للملابس والأدوات الرياضية 🇪🇬@pumafootball @PUMA pic.twitter.com/8EvtaF2MoO — EFA.eg (@EFA) January 22, 2019
وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية يونيو المقبل، بداية من يوم 14 حتى يوم 12 من يوليو المقبل.