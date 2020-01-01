الاتحاد المصري لكرة القدم يُعلن اكتشاف 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا

في إطار خطة العودة لاستئناف الموسم الكروي

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تواجد 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في اليوم الثاني لإجراء المسحة للأندية المصرية.

وأصدر الحساب الرسمي للاتحاد المصري عبر تويتر بيانًا صحفيًا جاء فيه : "كشفت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، ظهور 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز تمهيدًا لعودة المسابقات، وشمل المسح الطبي اللاعبين، المدربين، الإداريين والعاملين مع الفرق".

وبدأ اتحاد الكرة المصري إجراء مسحات لأندية الدوري الممتاز خلال الأيام القليلة الماضية في إطار خطة العودة لاستئناف الموسم الكروي.

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وكان أشرف صبحي وزير الرياضة قد أكد في تصريحات صحفية من قبل استئناف مسابقات كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو القادم، بعد أن تحدد يوم 20 يونيو الجاري موعداً للعودة للتدريبات بعد تطبيق الاجراءات الطبية.

يُذكر أن النادي الأهلي المصري كان قد أعلن أمس أن نتيجة الفحص والمسحات التي قام بها اللاعبين سلبية، وبدأ الفريق خوض أول مران اليوم.