الاتحاد المصري يرفض الاستبدال.. ويؤكد على اقتراب تطبيق تقنية الفيديو

تطورات في الاتحاد المصري لكرة القدم

عقدت اليوم لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا وديًا مع عدد من رؤساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز .

وطالب الأندية خلال الاجتماع بإعادة النظر في مسألة اختيار الحكام لمباريات مسابقة الدوري الممتاز، وهو ما تفهمته لجنة إدارة الاتحاد ووعدت بحلها في أسرع وقت ممكن .

ورفض الحضور بالإجماع إجراء أي تعديل على إجراءات القيد التي تم الإعلان عنها في بداية الموسم، خاصة فيما يتعلق ببند الاستبدال وشددوا على أهمية أن تستكمل المسابقة بنفس الشروط التي بدأت بها.

كما طالب الحضور بضرورة تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR مع بداية الدور الثاني ، وهو ما أكدت لجنة إدارة الاتحاد على عزمها بتنفيذ ما وعدت به في هذا الشأن والموعد.

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وحث رؤساء الأندية ومندوبوها الحاضرون للاجتماع لجنة إدارة الاتحاد على استمرار جهودها في إعادة الجماهير لمباريات الدوري المقبلة.

وكان الاجتماع قد حضره كلًا من إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري وسمير حلبية رئيس المصري وفايز عريبي رئيس نادي طنطا والمهندس أحمد حسن نائب رئيس نادي سموحة ومحمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون .