قرارات الاتحاد المصري - إجراءات تطبيق الفيديو والغندور رئيسًا للحكام وتشكيل لجنة الانضباط

9 قرارات من اللجنة الخماسية، والاجتماعات متواصلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماعها، الذي امتد حتى منتصف الليل.

وقررت اللجنة البدء في إجراءات تطبيق تقنية الفيديو في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، بناءً على طلب عدد من الأندية على رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز.

فيما تقرر إقالة محمود سمير عثمان من رئاسة لجنة الحكام، وتعيين جمال الغندور؛ رئيس اللجنة الأسبق، بدلًا منه.

وجاءت من ضمن القرارات كذلك تشكيل لجنة انضباط برئاسة أحد رجال القانون، لضمان تطبيق العدالة على الجميع.

مؤتمر لجنة الاتحاد المصري - تقنية الفيديو وجدول المباريات وتعصب الجنايني للزمالك

فيما جاءت القرارات كاملة كالتالي:

- تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الأول بأداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني للفريق.

- تكليف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد، والسيد وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي، بحضور اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم المقرر إقامتها في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 16 سبتمبر المقبل.

- تعيين الكابتن جمال الغندور رئيسًا للجنة الحكام على أن يقوم بالتشكيل المقترح للجنة وعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.

- تكوين لجنة للانضباط برئاسة أحد رجال القانون لضمان النزاهة والشفافية وتطبيق العدالة على الجميع وعودة الانضباط للملاعب المصرية.

- الاستعانة بالأستاذ الدكتور صفوت النحاس الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لعمل هيكلة إدارية كاملة للإتحاد وفروعه.

- البدء فورًا في مناقشة العروض المقدمة لتطبيق تقنية "الفار" وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB وكذلك تدريب الحكام، استعدادًا لتطبيقها في أقرب وقت.

- تشكيل لجنة للتفتيش على الاستادات والملاعب ومتابعة حالتها برئاسة الدكتور أحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة.

- تكليف الدكتور أحمد عبد الله بالإشراف على المنتخب الأولمبي.

- جاري استكمال تشكيل باقي لجان الاتحاد للموسم الجديد وسيعلن عنها تباعًا.

يذكر أن اللجنة ستسير الأعمال حتى موعد أقصاه 31 يوليو 2020 أو لحين إنجاز المهام المطلوبة قبل إجراء انتخابات جديدة، بتكليف من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد تقديم المجلس السابق برئاسة هاني أبو ريدة، لاستقالته.